Simone e Simaria e Marcos e Belutti se apresentam no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, neste domingo (27), a partir das 20h30. Com seis CDs e nove anos de carreira, os rapazes trazem singles, como Domingo de Manhã, Poeira na Lua e Então Foge. Já As Coleguinhas apresentam o mais novo hit, Regime Fechado, e os singles Loka e Quando o Mel é Bom. Ingressos R$ 100 e R$ 160. Telefone: 4972-8200.