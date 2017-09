Dupla Marcos & Belutti participa de jantar beneficente em Santo André

Na próxima quarta (13), a partir das 19h30, acontece o jantar show beneficente com a dupla sertaneja Marcos & Belutti, no Espaço Win, em Santo André.

Com expectativa de público de 900 pessoas, o jantar foi organizado pela ONG Depende de Nós e o valor arrecadado será doado para três entidades da região: Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano, Associação Viva Melhor de Santo André e Associação das Voluntárias para o Combate ao Câncer de São Bernardo.

As representantes das entidades estarão presentes no dia do evento para já receberem a doação das mãos da presidente da ONG Depende de Nós, a advogada Aghata Palacio.

Para informações sobre valor do ingresso: 4224-6728