São Bernardo conseguiu nesta quarta-feira (23/8) aval para transformar projeto do Museu do Trabalho e do Trabalhador em Fábrica de Cultura, programa do governo do Estado. A oficialização ocorreu em encontro do prefeito Orlando Morando com o ministro de Cultura, Sérgio Sá Leitão, em Brasília. A formalização se dará por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Prefeitura, Ministério da Cultura e Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com Morando, o modelo de TAC dará lisura e transparência para o projeto, uma vez que a licitação foi confirmada sem a presença das empresas envolvidas nos escândalos de corrupção. “Mudar o projeto nestas condições é um ganho para a sociedade, uma vez que a Fábrica de Cultura é uma ação espetacular. Além disso, vai justificar, de maneira positiva, os gastos com dinheiro público no local”, destacou o ministro.

O projeto de construção do Museu do Trabalho foi iniciado em São Bernardo em 2012, com a promessa de conclusão em janeiro de 2013. Ao longo deste período, a obra foi abandonada. Além disso, a Construções e Incorporações CEI, vencedora da licitação, se envolveu em série de escândalos.

Em dezembro do ano passado, o empreendimento foi alvo da Operação Hefesta, liderada da Polícia Federal (PF), MPF e Controladoria-Geral da União (CGU), que culminou com a prisão temporária de dois ex-secretários de São Bernardo, por suspeita de práticas irregulares e crime de corrupção. Estima-se que cerca de R$ 7,9 milhões foram desviados do projeto.

As unidades Fábricas de Cultura são espaços de acesso gratuito que disponibilizam diversas atividades artísticas. Criados com o objetivo de ampliar o conhecimento cultural por meio da interação com a comunidade, os empreendimentos se propõem oferecer programação cultural diversificada.