O Teatro Infantil Era uma vez no Grand Plaza apresenta neste domingo (27/8), uma peça exclusiva: A Princesa de Bolha de Sabão. Grátis, o espetáculo será exibido a partir das 16h no espaço localizado próximo ao Boulevard Gastronômico.

Entre os destaques estão as presenças de Bela Fernandes (protagonista da série o Zoo da Zu e apresentadora do Canal Mundo da Menina) e Lieser Touma (da série o Zoo da Zu). A obra conta a história de Cacau, princesa do fantástico mundo de Bolha de Sabão. Dentro de cada bolha de sabão existe um mundo, cheio de seres mágicos e encantadores. Infelizmente, este extraordinário mundo pode acabar se a bolha estourar. Cabe, então, à princesinha Cacau mudar seu destino e de todos habitantes da Bolha de Sabão.

Ao final do espetáculo as crianças vão poder tirar fotos com os atores. Todas as apresentações do Teatro Infantil são gratuitas e com classificação livre. O Grand Plaza Shopping está na av. Industrial, 600, bairro Jardim, em Santo André. Informações: (11) 4437-5000 ou em www.grandplazashopping.com.br.