Bolsas de NY fecham em baixa com crise envolvendo o governo Trump

Os mercados acionários americanos fecharam em baixa nesta sexta-feira, 18, com as tensões envolvendo a Casa Branca e o governo de Donald Trump ainda no radar.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,35%, aos 21.674,51 pontos; o S&P 500 recuou 0,18%, aos 2.425,55 pontos; o Nasdaq teve baixa de 0,09%, aos 6.216,53 pontos. Na semana, os três perderam 0,57%, 0,38% e 0,36%, respectivamente. O S&P 500 fechou no menor nível desde 21 de julho.

A implementação de uma agenda favorável aos negócios nos Estados Unidos parece cada vez mais improvável, à medida que o governo Trump perde apoio entre congressistas e executivos. Nesta semana, uma debandada de empresários de conselhos consultivos da Casa Branca fizeram com que dúvidas sobre a aprovação da reforma tributária e de aumento de gastos com infraestrutura pairasse em Wall Street.

Os índices acionários dos Estados Unidos começaram o dia no vermelho, pressionados por um movimento de cautela nos mercados globais, que foi gerado pela crise envolvendo Trump e pelo ataque terrorista na Espanha. No entanto, o movimento baixista ganhou um alívio durante a tarde, após a saída do estrategista-chefe do governo, Steve Bannon.

Bannon representa a ala protecionista do governo Trump e é considerado um dos opositores do diretor do Conselho Econômico Nacional, Gary Cohn, que lidera as reformas econômicas prometidas por Trump. Além disso, Bannon é conhecido como um dos porta-vozes do nacionalismo dentro da Casa Branca e incitador do movimento chamado “extrema-direita alternativa”.

Esse movimento de alta, no entanto, não se sustentou e fez com que os índices fechassem no vermelho, com o setor de indústria entre os líderes de baixa. A 3M, por exemplo, caiu 0,89% e a General Electric perdeu 0,81%. Já o setor de tecnologia viu a Apple recuar 0,23% e o Google ceder 0,16%, apesar do Facebook ter avançado 0,30% e do Twitter ter subido 0,76%. Fonte: Dow Jones Newswires