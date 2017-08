A conjuntura econômica nacional e seus impactos no ABC será foco de debate e reflexão no VIII Simpósio de Economia que será realizado na próxima quarta-feira (23), a partir das 19h30, no Salão Nobre da Universidade Metodista, em São Bernardo. O evento, uma iniciativa do curso de Ciências Econômicas e do Observatório Econômico da instituição, aberto ao público, é direcionado a alunos e professores, empresários, gestores públicos e entidades da região.

“O objetivo é refletir um pouco o debate do tema do desenvolvimento regional, da atual situação econômica do País, e principalmente, as ações que estão sendo realizadas no campo do desenvolvimento econômico. É um espaço para que se amplie o debate e nível de conhecimento sobre essas políticas”, disse o coordenador do Observatório Econômico, Sandro Maskio, em entrevista ao RDtv.

O docente destaca ainda que o evento será uma oportunidade de trocar ideias a respeito do tema, já que o cenário econômico atual impacta bastante na região devido ao processo de recessão, queda de emprego, renda e atividade econômica, que afeta bastante a qualidade de vida. “As alterações do nível de confiança, comportamento, decisões e expectativa tem ocorrido de forma muito rápida”.

Na oportunidade haverá palestras com os secretários de desenvolvimento econômico da região, até o momento, com presenças confirmadas do titular da Pasta de Santo André (Ailton Lima), Mauá (Ciomar Okabayashi), e Rio Grande da Serra (Gilvan Mendonça). A coordenação do evento ainda aguarda confirmação dos demais secretários das outras cidades.

A programação contará ainda com explanação do professor Júlio Pires, do Departamento de Economia da FEA-RP/USP e também de membro do Conselho Regional de Econômica (Corecon SP).

Os interessados em participar devem preencher formulário para realização de inscrição.

A realização do VIII Simpósio de Economia conta com apoio institucional do Conselho Regional de Econômica (Corecon SP), Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), do Núcleo de Inovação da Universidade Federal do Grande ABC (UFABC) e também do jornal Repórter Diário.

Serviço:

VIII Simpósio de Economia

Data: 23 de agosto de 2017

Horário: das 19h30 às 21h50

Local: Salão Nobre do campus Rudge Ramos da Universidade Metodista de São Paulo (Rua Alfeu Tavares, 149 – São Bernardo do Campo)

Inscrição: Clique aqui e realize sua inscrição