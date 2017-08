Na última quinta-feira, 17, a modelo Andressa Suita respondeu às críticas e dúvidas que recebeu de seus seguidores sobre a tatuagem que fez em homenagem ao seu filho, Gabriel, fruto do relacionamento com Gusttavo Lima. O bebê tem pouco mais de um mês de vida e ainda está sendo amamentado.

“Tem muita gente preocupada com o fato de ter me tatuado e estar amamentando o Gabriel. Agradeço demais o carinho e vou esclarecer alguns mitos. Não há risco de absorção da tinta no leite materno, mas é necessário escolher muito bem o estúdio e o tatuador, o material utilizado deve ser de qualidade e esterilizado”, escreveu ela no Stories do Instagram.

“Os tatuadores devem usar luvas, máscaras, possuir autorização de funcionamento e certificados de cursos na área. Devem ser vacinados contra Hepatite B e não utilizar restos de pomadas e tintas. Aliás, esses cuidados devem ser tomados por qualquer pessoa que decida se tatuar. Para mim, era muito importante registrar na pele esse amor que transborda no meu coração”, completou Andressa.