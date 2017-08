Evanescence lança versão orquestral de seu maior sucesso, ‘Bring Me To Life’

A banda de rock Evanescence lançou nesta sexta-feira, dia 18, a prometida nova versão do seu primeiro e maior sucesso até hoje, a música “Bring Me To Life”. Numa versão orquestral e com vocais apenas de Amy Lee, a nova versão da canção foi disponibilizada no canal da banda na Vevo e em plataformas de streaming.

A versão orquestral de “Bring Me To Life” fará parte do álbum “Synthesis”, uma coletânea com regravações e novos arranjos para os maiores sucessos do grupo. O lançamento do trabalho está marcado para o dia 14 de outubro. Confira o áudio: https://youtu.be/k5QFLV_lzeQ