Cuca indica time titular do Palmeiras com Moisés e Guerra no meio

O técnico Cuca começou a ensaiar nesta quinta-feira pela manhã, na Academia de Futebol, o time titular do Palmeiras para o jogo de domingo contra a Chapecoense, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é a formação ter pela segunda vez no ano os meias Moisés e Guerra como titulares. A dupla trabalhou junta na atividade, que teve três equipes diferentes em ação.

O treinador separou três equipes de oito jogadores cada na atividade. No grupo formado teoricamente pelos titulares, o trio de meio-campistas foi formado por Thiago Santos como volante, mais Guerra e Moisés como meias. Recuperado de cirurgia no joelho esquerdo realizada em fevereiro, Moisés atuou somente duas vezes desde então, sendo que ambas as participações foram apenas por 45 minutos.

Moisés e Guerra formam a dupla considerada ideal pelo Palmeiras para o meio-campo. Os dois, porém, só atuaram juntos como titulares uma vez, ainda em fevereiro, contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. No jogo seguinte, três dias depois, Moisés machucou o joelho, na vitória sobre o Linense, e só voltou a atuar neste mês, contra o Atlético-PR, pelo Brasileirão, e o equatoriano Barcelona, pela Copa Libertadores.

No trabalho com oito jogadores, Cuca indicou a manutenção de Michel Bastos na lateral esquerda, na vaga de Egídio. A atividade não contou com a presença de pontas no ataque. Do setor ofensivo, somente Deyverson participou. O possível time titular para domingo deve ter: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Moisés e Guerra; Keno, Róger Guedes e Deyverson.