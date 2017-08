As aventuras e romances da literatura infantil são destaque no ParkShoppingSãoCaetano durante o período de 16 de agosto a 24 de setembro. A Feira Cultural do Livro oferecerá mais de 2 mil títulos infantis a partir de R$ 5 na praça de eventos do shopping. A atração traz ainda uma programação cultural, todos os sábados e domingos no período do evento.

Atividades como contação de histórias e show de fantoches ocorrem gratuitamente no espaço. O evento conta com o apoio cultural da Editora Pé da Letra, que tem mais de 18 anos de atuação e já realizou diversos eventos em Bienais do Livro, escolas, faculdades, em todo o Brasil e também Feiras do Livro Internacionais, como Frankfurt e Bolonha, visando sempre o incentivo à leitura e o desenvolvimento cultural.

Programação Cultural

19/08 – 16h – Contações de Histórias

20/08 – 14h – Bola Mania

26/08 – 15h – Caricaturista

27/08 – 16h – Show de Fantoches

02/09 – 15h – Pocket Show Musical

03/09 – 16h – Hora do Conto

09/09 – 16h – Espetáculo de Mágica

10/09 – 16h – Pintura Maluca

16/09 – 18h – Histórias Cantadas

17/09 – 15h – Caricatura Show

23/09 – 16h – Baú de Histórias

24/09 – 16h – Brincando com Balões