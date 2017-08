Aneel aprova reajuste médio de 7,85% nas tarifas da Celesc, em Santa Catarina

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 15, o reajuste da conta de luz dos consumidores de Santa Catarina. O reajuste médio que será aplicado pela Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) será de 7,85%. No caso dos grandes consumidores de energia, como as indústrias, a média será de 7,77%. No caso dos consumidores domésticos, o aumento médio será de 7,90%.

Os novos valores passam a vigorar a partir do dia 22 de agosto. Os reajustes dados pela Aneel levam em conta os custos de aquisição de energia e de transmissão, além da taxa de remuneração da empresa. Eles acontecem em datas determinadas pelo contrato de concessão firmado com cada distribuidora.

O aumento da Celesc atinge 2,8 milhões de consumidores em Santa Catarina, em 258 municípios do Estado, além dos moradores de Rio Negro, no Paraná, que estão na área de concessão da empresa.