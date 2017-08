Ana Botafogo está celebrando quatro décadas dedicadas ao balé clássico. Para marcar a data, a renomada bailarina ganhou uma homenagem do Studio Giselle, em São Caetano, que está preparando um espetáculo especial para este ano.

Na cidade do ABC, num primeiro momento, para participar de um workshop, neste final de semana, e ministrar algumas aulas, Ana – que já esteve no mesmo estúdio de dança em 2016 – deu uma pausa nos ensaios (no caso para o segundo momento, o espetáculo) para atender o blog. “Vim para dar essas aulas e para o workshop que conta ainda com um seleto rol de professores de diferentes técnicas. Aí veio essa surpresa do Studio Giselle”, conta.

Para a bailarina, esse tipo de iniciativa, o workshop, é cada vez mais salutar para “o pessoal da dança”. “Os resultados são muito positivos e os profissionais precisam ampliar cada vez mais os horizontes nesses fóruns de discussão e troca de experiências, focados não só na prática mas na teoria do nosso universo.”

Diretor do Studio Giselle, Alan de Camargo revela a marca de 550 inscritos para o workshop com Ana e outros conceituados profissionais da dança. “Também estamos num processo de audição para o Miami City. Trouxemos um representante dos Estados Unidos que vai levar os aprovados para um programa de aulas em Miami. Fora isso, estamos formando um grupo competitivo de dança”, explica.

Segundo Ana, o contato com os alunos tem sido enriquecedor. “Adoro estar em sala de aula e transmitir conhecimento. E, por conta dessa homenagem do Studio Giselle, já estou acompanhando algumas alunas dançando a minha trajetória”, comenta.

40 anos

O espetáculo que vai marcar os 40 anos de carreira de Ana Botafogo terá alunas representando as várias fases da vida da coreógrafa (também atriz) e reproduzindo apresentações que marcaram esse período. “Teremos até a Aninha quando jovem”, diverte-se a artista, que começou aos 07 anos e, aos 11, já estava no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro – de onde se tornou primeira-bailarina em 1981 e é diretora artística do Ballet. Já o Ballet de Marselha, na França, foi sua base profissional. Seu repertório inclui inúmeros clássicos, apresentados no Brasil e no exterior.

A própria Ana estará em cena, mas os detalhes da participação vem sendo definidos pela equipe de produção. “Estamos construindo essa surpresa, de certa forma até pra mim, mas posso adiantar que minha presença não será só como homenageada. Quero homenagear os que forem ao teatro aplaudir a história da minha vida.”

O espetáculo será encenado no dia 15 de novembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Existe a possibilidade de uma apresentação em São Caetano em dezembro (está sendo verificada a disponibilidade de teatros livres em data que coincida com a agenda de Ana).

Visita

Na última sexta-feira (11), às 10h, acompanhada da equipe do Studio Giselle – ela fez uma visita ao prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e ao secretário de Cultura da cidade, João Manoel da Costa Neto.

No entanto, não há nenhum incentivo financeiro da Prefeitura para o trabalho que vem sendo desenvolvido até o momento. O Executivo, porém, tem apoiado as ações, por meio da Secretaria de Cultura, inclusive na tentativa de liberação de um teatro para a apresentação do espetáculo.