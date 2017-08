A Prefeitura de São Bernardo autorizou neste domingo (13/08) o início do processo de Regularização Fundiária no bairro Jardim Detroit. A ação será comandada pela Secretaria de Habitação e contemplará 800 imóveis da região. A iniciativa permite que famílias do bairro obtenham a posse de seus imóveis, que por sua vez, serão formalmente incorporados ao município. A assinatura da Ordem de Serviço para a adequação das moradias foi realizada na Escola Estadual (E.E.) Jean Piaget, no Jardim Detroit.

“A Regularização Fundiária tem sido tratada de forma séria e prioritária por nossa gestão. Hoje estamos dando início a um grande sonho dos moradores do bairro. Tão importante quanto construir novas habitações é regularizar as que já existem. Hoje, cerca de 30% dos imóveis residenciais da cidade não possuem a documentação, por isso temos que dar uma atenção especial a esta situação”, informou o prefeito Orlando Morando.

A expectativa é que as escrituras dos imóveis sejam liberadas em, no máximo, 24 meses. O processo autorizado nesta semana incluirá a medição das casas, cadastro de moradores e demais levantamentos de informações. “Para nós é uma alegria e um momento histórico poder realizar esse antigo sonho. Muitos prometeram, foram realizadas muitas reuniões, mas nada de concreto havia sido feito até então” , apontou o líder de bairro Osvaldinho Teixeira.

Ao final do processo, a regularização da área se somará às 206 escrituras já entregues pela Administração na Vila dos Poetas, antiga Vila Kiko, e às 84 escrituras previstas para o Parque São Rafael. A meta é regularizar e entregar as devidas documentações de posse a 1.000 famílias de São Bernardo até o final do ano. Ainda em agosto, a Prefeitura também assinará a ordem de serviço para regularização da Vila São Pedro, uma das regiões com maior adensamento populacional do município.

“Tudo vai acontecer por conta da Prefeitura e ninguém vai precisar gastar R$ 1 sequer. Todo o processo, incluindo o registro em cartório, será sem nenhum custo para os moradores. Porém, precisamos que toda a comunidade colabore, participando das reuniões e recebendo as orientações das nossas equipes”, salientou o secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater.