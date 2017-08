Ribeirão Pires arrecadou mais de 47 mil peças de roupas pelas campanhas do Agasalhinho e do Agasalho, promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade no período de maio a julho deste ano. “A solidariedade de todos fez diferença na vida de muitas famílias. Por isso, temos que agradecer à população pela adesão à campanha e aos parceiros que nos apoiaram durante as etapas de conscientização das campanhas”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Flávia Dotto.

Em parceria com a Secretaria de Saúde e Higiene, a 1ª edição da Campanha do Agasalhinho arrecadou, aproximadamente, 15 mil peças de roupas, cobertores e outros itens usados por crianças (desde recém-nascidas até 5 anos de idade). Foram dois meses de mobilização com mais de 20 pontos de coleta distribuídos em prédios públicos, unidades de saúde e comércios da cidade. “A mobilização de todos nos permitiu atender crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, nascidas ou não no Hospital e Maternidade São Lucas”, completou Flávia Dotto.

Já a Campanha do Agasalho 2017 promoveu a arrecadação de, aproximadamente, 33 mil peças. A retirada dos itens poderá ser realizada por famílias referenciadas na rede de assistência social de Ribeirão Pires, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), entre os dias 15 e 16 de agosto, na sede do Fundo Social de Solidariedade. “A ideia é que cada família possa escolher peças de acordo com as suas necessidades e preferências”, comentou a primeira-dama.

Já foram repassadas doações para entidades sociais cadastradas na Prefeitura, assim como por munícipes que fizeram a retirada diretamente na sede do Fundo Social. Famílias atendidas pela Secretaria de Participação, Acessibilidade e Inclusão Social (SPAIS) da cidade também serão atendidas. Lembrando que o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires recebe doações durante todo o ano em sua sede, localizada à Avenida Francisco Monteiro, 2.940, Santa Luzia. Além de recolher e armazenar as doações, a entidade é responsável pelo repasse para instituições e famílias carentes do município.