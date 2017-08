Carretas com minério e produto químico batem e fecham rodovia em MG

Um acidente nesta segunda-feira, 14, com duas carretas na BR-040 fechou o trânsito no trecho entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro nos dois sentidos na altura do município de Itabirito (MG). Não há feridos.

A rodovia teve de ser interditada porque uma das carretas transportava diisocianato de tolueno, produto químico que, se inalado ou em contato com a pele, pode causar câncer. O produto é utilizado na fabricação de espuma. Parte da carga vazou.

O acidente aconteceu por volta das 8h30. A outra carreta transportava minério de ferro. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Cerca de uma hora após o acidente, havia congestionamento de aproximadamente oito quilômetros em cada sentido, sem previsão de liberação da estrada. Os bombeiros estão no local jogando terra na parte da estrada em que o produto químico caiu.