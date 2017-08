O Planetário e Cinedome de Santo André, localizado na Sabina Escola Parque do Conhecimento, vai promover, ainda em agosto, um curso gratuito de astronomia para professores do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) de todas as redes de ensino. Os participantes receberão certificado internacional emitido pelo Galileo Teacher Training Program, além do certificado nacional. As inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto e podem ser feitas pelo e-mail sabina@santoandre.sp.gov.br.

Destinado a professores do Ensino Fundamental I e II, o curso abordará assuntos teóricos, práticos e tecnológicos para serem aplicados na sala de aula, com ênfase na Astronomia Observacional como elemento incentivador para os alunos apreciarem e entenderem os objetos celestes presentes no céu, além de motivá-los para o prazer da investigação científica.

O curso será oferecido aos sábados, com início dia 26 de agosto, no período da manhã (das 8h às 10h), num total de 16 horas e mais 4 horas extra classe, distribuídas em 8 encontros presenciais. As inscrições devem ser realizadas até 24 de agosto.

Com o certificado do Galileo Teacher Training Program, o professor poderá fazer parte de uma rede mundial de Embaixadores Galileu, que podem lecionar sobre Astronomia em todas as escolas do mundo. Os Professores Galileu serão preparados também para treinar outros professores no uso dessas metodologias.

A ficha de inscrição e maiores informações sobre o curso devem ser solicitadas pelo e-mail sabina@santoandre.sp.gov.br, com menção no título do e-mail: GTTP.

Serviço

Local: Planetário e Cinedome de Santo André – Sabina Escola Parque do Conhecimento – Rua Juquiá, alt do nº 135, Vila Eldízia

Telefone: 4422-2001

Inscrições até 24 de agosto por e-mail: sabina@santoandre.sp.gov.br.