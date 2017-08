Para analisar e discutir a atual conjuntura econômica, a Faculdade de Direito de São Bernardo, em parceria com a Universidade Metodista de São Paulo, a Universidade Federal do ABC e com o CEITEC (Centro de Empreendedorismo e Inovação em Tecnologia de São Bernardo), promoverá, no dia 16 de agosto, o encontro sobre Empreendedorismo, Inovação e Direito.

De acordo com a coordenadora da pós-graduação da FDSBC, Dra. Nélida Cristina dos Santos, a região do ABC está passando uma onda de negócios criados a partir da tecnologia e da inovação. Por essa razão, o evento busca criar oportunidades para que diferentes áreas de conhecimento, entre elas o Direito, tenham contato e encontrem pontos de convergência, estabelecendo projetos comuns para o bem dos estudantes, dos professores e da comunidade.

“Empreender é uma saída oportuna para o momento, unir esforços e conhecimentos só pode gerar inovação. A união de instituições e disposição em se ajustar ao mercado, quanto a formação de jovens profissionais empreendedores, bem como o apoio aos projetos que podem surgir na comunidade são pontos que valorizam esse encontro também”, completa a coordenadora.

Entre as questões escolhidas para os painéis, estão: a “Inovação e seus reflexos conjunturais”; a “Experiência do Projeto da Oficina Empreendedora e da Incubadora na Metodista”; a “Experiência em unir Inovação e Empreendedorismo e a interface com as empresas e indústrias”; o “Modelo jurídico de negócios na área de Inovação: só temos a startup como opção de negócios? ”; e o “Lançamento do CEITEC, Centro de Empreendedorismo e Inovação em Tecnologia da cidade de São Bernardo do Campo e suas perspectivas para os próximos anos”.

O evento acontecerá no Anfiteatro da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. As inscrições vão até o dia 15 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.direitosbc.br. As vagas são limitadas.

Serviço:

Data: quarta-feira (16/8)

Horário: das 19h30 às 22h;

Local: Anfiteatro Faculdade de Direito de São Bernardo

rua Java, 425 – Jardim do Mar – São Bernardo

Inscrições: Até dia 15 de agosto, pelo site www.direitosbc.br