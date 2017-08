A Universidade Metodista de São Paulo abriu inscrições gratuitas para a última prova presencial visando ao processo seletivo do 2° semestre. Na modalidade presencial são 30 opções de graduação nas áreas de Gestão, Comunicação, Tecnologia, Exatas e Saúde nos períodos matutino e noturno. Os candidatos devem inscrever-se até as 13h de 18 de agosto e a prova está agendada para 20 de agosto. Utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 1998 a 2016, não é necessário fazer a prova.

Além das inscrições gratuitas no vestibular, a Metodista conta com catálogo de incentivos que contempla bolsas, financiamentos e descontos. Alguns dos incentivos são o desconto para transferências, segunda graduação e programa Amigo indica Amigo. Todos os benefícios para cursos presenciais podem ser conferidos no siteeducacaometodista.org.br/incentivos/metodista.

Graduação EAD

Na graduação a distância são 22 opções nas áreas de Gestão, Exatas, Tecnologia e Comunicação, com inscrições até as 14h deste 11 de agosto para provas de redação. Também é possível aderir aos programas de financiamento junto à PRAVALER, além de incentivos à transferência, descontos para filhos de ex-alunos da Metodista e pagamento antecipado. Mais informações sobre os incentivos para cursos EAD em portal.metodista.br/incentivos-ead.

Vestibular presencial

Inscrições gratuitas: até 18 de agosto

Prova: 20 de agosto

Inscrições com Enem: até 18 de agosto

Inscrição gratuita

Resultado 21 da agosto após as 18h

Matrículas 22 e 23 de agosto