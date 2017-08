O laboratório alemão EUROIMMUN, líder mundial em diagnóstico autoimune e o único no Brasil a fazer exames de Chikungunya, pretende inaugurar sua nova fábrica em São Caetano em outubro. A inauguração comemora os cinco anos da chegada da empresa ao Brasil.

A unidade contará com um centro de pesquisa e de desenvolvimento. De acordo com Gustavo Janaudis, CEO da filial brasileira, a meta é transformar o país em uma plataforma de desenvolvimento de produtos. “Da nossa fábrica sairão biochips* capazes de detectar doenças para o mercado internacional, por exemplo. Hoje, importamos e distribuímos 18 mil biochips por dia. Com a nova instalação, vamos produzir 40 mil e podemos até dobrar esse número na segunda fase de expansão”, conta.

Com a instalação da fábrica, a EUROIMMUN se tornará o maior fabricante do país de testes para dengue, zika e chikungunya. O local será inaugurado em outubro e tem um investimento inicial de R$ 8,5 milhões. No mês passado, as ações mundiais da empresa foram vendidas para a PerkinElmer pelo valor de U$ 1,3 bilhão. A negociação, porém, não traz nenhuma mudança aos planos brasileiros.

Durante o período, além da previsão da nova fábrica, a empresa deve fazer a detecção de doenças tropicais, diagnósticos autoimunes, de alergia, molecular, sorologia infecciosa e soluções em automação para diversos laboratórios, hospitais e universidades.

A empresa é líder mundial em soluções para diagnóstico laboratorial. O portfólio de reagentes inclui mais de mil parâmetros de diagnóstico. A empresa foi fundada em 1987 em Lübeck, na Alemanha, e tem em seu quadro atual mais de 2400 funcionários em 16 países.

*BIOCHIP – permite miniaturização extrema para combinação de mais de 30 diferentes tecidos, substratos celulares e antígenos purificados.