A chegada de um bebê é sempre muito aguardada pelos pais mas, até que esse momento chegue, muitos procedimentos precisam ser realizados para garantir a saúde da mãe e da criança. Como no próximo dia 15 é comemorado o Dia da Gestante, a Euroimmun, que se instala em São Caetano em outubro, listou alguns exames necessários nessa fase da vida.

Toda a linha TORCH (Toxoplasma; Rubéola; Citomegalovírus; Herpes simplex) e Sífilis (TORCHS) deve ser verificada, já que essas doenças, em particular, podem atravessar a placenta da mãe e causar defeitos congênitos no bebê. Os recém-nascidos infectados com uma dessas doenças podem nascer com catarata, surdez, retardo mental, defeitos cardíacos, convulsões, icterícia ou níveis baixos de plaquetas.

Outro teste complementar e agora obrigatório para o pré-natal e em clínicas de fertilização humana, é o teste de Zika. O exame se tornou de suma importância após os surtos de Zika e microcefalia, que ocorreu entre 2014 a 2016. Gustavo Janaudis, CEO da filial brasileira da Euroimmun, lembra que o melhor é que o exame seja realizado no casal. A infecção do vírus pode afetar o sistema imune do bebê, o que provoca doenças que podem surgir semanas ou até meses após a infecção.

Outro sério problema é a síndrome de Guillain-Barré, também causada pela infecção do vírus da Zika. A doença engana o sistema imune e ataca as células nervosas sadias, o que causa a destruição da bainha de mielina dos neurônios, que, por sua vez, é muito importante para a condução de informações.

No Dia da Gestante, vale lembrar que realizar exames e se precaver com repelentes, suplementos vitamínicos de complexo B, são formas de proteger a criança em formação.