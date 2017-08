O prefeito de Diadema, Lauro Michels, assinou nesta segunda-feira (7/8) convênio com o Governo do Estado para expansão de cursos e vagas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, oferecidas em Diadema. O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador, Geraldo Alckmin. Com a assinatura do novo convênio, serão oferecidas mais 200 vagas para os novos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Matemática, totalizando 300 alunos no polo Diadema. As aulas começam no dia 21 de agosto.

Por meio de parceria com a Secretaria de Educação de Diadema, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) já oferece curso superior à distância nas áreas de Física e Engenharias de Produção e Computação, atualmente tem 100 alunos matriculados.

A Prefeitura oferece a infraestrutura como computadores, impressoras e acesso a internet para o estudante participar das atividades da universidade como provas, discussões em grupo e dos trabalhos orientados por tutores. “Ampliar a oportunidade de as pessoas estudarem e se desenvolverem é um dos objetivos do governo. Adaptamos o local e equipamos os laboratórios. A Prefeitura teve interesse de imediato em firmar esta parceria”, comentou o prefeito Lauro Michels.

Segundo a presidente da UNIVESP, Maria Alice Carraturi, 61 municípios assinaram o convênio. O principal objetivo é universalizar o ensino superior de qualidade e gratuito. “Todas as vagas foram preenchidas. Estamos levando formação em locais que não eram viáveis para ter uma universidade. Oportunidade igual para todos. O melhor caminho é a educação”, afirmou.

Os coordenadores e professores dos cursos são os mesmos das renomadas universidades USP, Unicamp, Unesp e Centro Paula Souza.

“Hoje é um dia histórico para Educação do país. São 16.420 novas vagas para curso superior à distância. Foram 80 mil inscritos. A universidade deve estar onde o povo está e 85% dos alunos são de escola pública”, afirmou o governador Geraldo Alckmin.

Criada em 2012, a Univesp é uma fundação mantida pelo Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e Ministério da Educação e Cultura (MEC).