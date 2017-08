O escritor andreense Eduardo Kaze, 33, disponibilizou, nesta quinta-feira (3/08), seu mais recente livro Paris 20, para download gratuito. Os leitores encontram a obra no portal da Redatoria Gonzo (www.redatoriagonzo.com.br), responsável também pela intervenção intitulada Livros de Rua, na qual 100 exemplares de Paris 20 foram espalhados por Santo André.

De acordo com Kaze, o objetivo de disponibilizar sua obra gratuitamente, desta vez online, é sempre a promoção da leitura e a divulgação de seu trabalho. “O importante é que as pessoas leiam, dinheiro é o de menos, até porque é bem difícil lucrar com literatura no Brasil”, afirma.

Paris 20 narra a história de um jornalista pessimista e descontente que, após se envolver num romance, acaba cúmplice de um assassinato, o que o leva para um vórtice de loucura, delírios, drogas, sexo e rock´n´roll. “É um livro de temática bem pesada, mas o que não está pesado nos dias de hoje”, comenta o autor.

Livros de Rua, um feedback

Realizado nos dias 9 e 11 de junho deste ano, o projeto Livros de Rua espalhou 100 exemplares de Paris 20, obra de Eduardo Kaze, por Santo André. O plano de distribuição privilegiou parques e locais de grande rotatividade de pessoas, como pontos e terminais de ônibus, e foram relacionados para consulta online no portal da Gonzo.

Segundo Kaze, o retorno foi fantástico. “Recebemos um bom feedback das pessoas que encontraram o livro. Muitos publicaram o achado nas redes sociais enaltecendo e isso é o céu para qualquer escritor”, conta.

Entre os comentários colhidos por Kaze, os elogios são maioria. Um deles escreveu: “Caminhando pelo Parque Celso Daniel, me deparo com esse projeto. Já fazia anos que não lia um livro tão envolvente. Leitura fácil e prazerosa, devorei o livro em um dia”. Outro leitor afirmou: “Nasceu o Pulp Fiction da província andreense”, e uma leitora sugeriu: “Leiam Paris 20, é genial”.

A proposta, explicada na contracapa da edição, foi de que o livro fosse, após ser lido, passado adiante. Seguindo o conselho, esta leitora contou sua experiência e se comprometeu com o objetivo: “Estava eu passeando em um parque de Santo André hoje quando encontrei, no meio das plantas, uma cópia deste livro. Nele estava escrito: “agora ele é seu”… então, agora ele é meu! E quando terminar de ler vou passar para frente (assim como pedido).

“Não há nada melhor do que receber esse retorno carinhoso dos leitores. Agora é colocar a cabeça pra funcionar e preparar mais uma história”, antecipa Kaze, que trabalha em um novo livro, com previsão de lançamento no primeiro semestre de 2018.