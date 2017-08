Thaeme e Thiago se apresentam no Rancho do Serjão, em São Bernardo

Na sexta-feira (4), o Rancho do Serjão, em São Bernardo, recebe a dupla sertaneja Thaeme e Thiago. O show começa às 22h. Com mais de cinco anos de carreira, três DVDs, cinco CDs, um EP e um álbum digital, a dupla traz hits do álbum Ethernize e o novo single Sarcasmo, além de outros sucessos como Ai que Dó, Pisa que eu Gamo e Príncipe Encantado. Ingressos: R$ 30 e R$ 120. Telefone: 4330-8637.