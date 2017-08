O final de semana será de muito gargarejo na região, com apresentações de diferentes ritmos musicais. Na sexta-feira (4), o cantor Jorge Vercillo traz hits e novidades para o Teatro Municipal de Santo André. No sábado (5), a banda de rock Ira! relembra os tempos áureos no penúltimo dia do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. Para fechar, o violeiro Almir Sater traz o melhor da entoada sertaneja para o Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, no domingo (6).

Com 16 discos na carreira, desde os anos 1990, Jorge Vercillo apresentará um show de hits que marcaram os mais de 20 anos de estrada, acompanhado dos músicos André Neiva e Léo Mucuri. Traz, ainda, as novas músicas de seu mais recente projeto, Extra Físico, como Talismã sem Par, O Silêncio na Favela e Permissão, lançadas recentemente. “Quero retratar meu novo trabalho, por outro lado adoro cantar clássicos, como Fênix, Que Nem Maré, Ela Une Todas As Coisas, mas o meu maior prazer é poder apresentar músicas novas e trazer um repertório diferente para a mente e o coração das pessoas”, afirma.

Jorge Vercillo comenta que em cada cidade que chega, o show tem sempre uma música que é mais tocada. “Desta vez, em Santo André, pode ser Fênix, Que Nem Maré, Encontro das Águas, Monalisa e Homem Aranha, quem sabe”, conta o violonista e compositor de MPB .

Quem gosta de ouvir e cantar clássicos do rock brasileiro, pode curtir o som do Ira! no penúltimo dia do Festival do Chocolate. A apresentação está

marcada para as 21h do sábado (5). No repertório estão os sucessos da carreira, como Envelheço na Cidade, Girassol, Eu Quero Sempre Mais e Flores em Você.

O vocalista Nasi conta que essa é a segunda vez que a banda participa do Festival e relembra a animação dos fãs. “Ribeirão Pires, Mauá e toda a região do ABC tem um público que gosta muito de rock, que acompanha o rock brasileiro há muito tempo. Esses shows abertos trazem um pessoal bem variado. Estamos felizes e esperamos todo mundo bem animado”, diz.

Nasi ainda apontou os novos projetos da banda, entre eles um álbum para 2018 e a exibição do Ira Folk no Canal Brasil, projeto paralelo registrado em um show no Citybank Hall. “Foi uma apresentação emocionante com mais de 4 mil pessoas. Normalmente essas gravações duram dias, e fizemos tudo em uma noite só, foi uma grande responsabilidade”, conta. A apresentação terá participações especiais, como Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu.

Viola caipira

Para quem prefere o som da viola, no domingo (6), às 19h, o violeiro Almir Sater estará em São Caetano. Ao contrário de outros artistas, o sul-mato-grossense conta que não vem com um repertório fechado. “Eu vou mostrar algumas canções do meu último disco, mas cada show é diferente. Em todos eles entra uma canção, sai uma canção, tem um pouquinho de cada. Sou um compositor que interpreta suas canções e tem canções que eu nunca paro de tocar”, conta Sater.

Entre as novidades do violeiro, que está na estrada desde 1981, está um novo CD com a participação de Renato Teixeira no vocal e músicos premiados de Nashville, nos EUA. O álbum caipira se chama +AR, alusão ao primeiro disco da dupla, AR (iniciais dos cantores). “Queremos juntar os dois álbuns mais para frente. São 10 canções, todas músicas inéditas, com composições minhas, do Renato e do Paulo Simões”, conta o sul-mato-grossense.

A passagem de Sater pela região já é comum. “É sempre muito bom tocar aí, é bom quando a gente faz canções e todo mundo prestigia, dá gosto de ver”, agradece o cantor, que completa: “estou esperando por vocês, nós somos pontuais”, brinca. (Colaborou Raíssa Ribeiro)

Serviço

Jorge Vercillo – sexta (4), 20h30 – Teatro Municipal de Santo André. Ingressos: R$ 70 – 140 pelo Bilheteria Rápida;

Ira! – sábado (5), 21h – Festival do Chocolate de Ribeirão Pires – Complexo Ayrton Senna. Ingressos: 1 kg de alimento nos pontos de troca da cidade;

Almir Sater – domingo (6), 19h – Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, São Caetano. Ingressos: R$ 75 – 200 pelo Bilheteria Express.