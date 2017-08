O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), está em busca de R$ 30 milhões junto ao Ministério das Cidades para investimento em obras de saneamento básico e mobilidade urbana. Entre as obras pretendidas está a reforma do terminal de ônibus, além de intervenções para o combate a enchentes.

Ao ser questionado sobre obras de trânsito na avenida Goiás, o tucano (foto) informou que ainda estava em busca de recursos para resolver a questão semafórica. Além disso, existe a intenção de criar uma faixa reversiva em horários de pico.

Nos bastidores, Auricchio ainda busca a mudança no projeto para a criação de um corredor de ônibus no local e que faz parte do plano de mobilidade. A intenção é criar uma proposta parecida com o que foi aplicado em Curitiba (PR). Inclusive, o ex-prefeito da capital paranaense Jaime Lerner (DEM) visitou o município há poucos dias para tratar do assunto.

Também para mobilidade, o comando do Palácio da Cerâmica também prevê uma proposta para a reforma do terminal de ônibus. A intenção é realizar uma obra “ousada”, inclusive se preparando para uma possível passagem da linha 18-Bronze, caso exista a mudança de modal de monotrilho para BRT (Bus Rapid Transit).

O chamado Metrô do ABC teve seu início adiado pela quarta vez, nesta semana, e ainda não existe uma previsão para que a proposta possa sair do papel. O comando do Palácio dos Bandeirantes aguarda que o governo federal autorize uma linha de financiamento para a obra estimada em quase R$ 5 bilhões.

Sobre saneamento, o investimento seria na limpeza de piscinões e boca de lobo, além disso também seriam construídas outras bocas de lobo para ajudar no escoamento de água. O pedido para o Ministério das Cidades não prevê a construção do piscinão do Jabuticabal, pois a obra precisa ser tratada também com as prefeituras de São Bernardo e São Paulo, além do governo estadual, que deve ser o responsável pelo maior aporte para a intervenção.