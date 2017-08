Zona sul de SP registra acidentes com vítimas na manhã desta sexta

Pelo menos três acidentes ocorreram no início da manhã desta sexta-feira, 4. Na Estrada de Campo Limpo, a colisão entre um carro e caminhão chegou a interditar duas das três faixas da pista no sentido bairro. O Corpo de Bombeiros fez o atendimento de cinco vítimas, entre elas uma gestante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu duas vítimas, e as outras duas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Pedreira. O acidente aconteceu por volta das 5h30, e ainda havia bloqueio na pista por volta das 7h30, mas apenas na faixa da direita.

No Itaim Bibi, a colisão entre um carro e um caminhão interditou duas faixas da direita da Avenida dos Bandeirantes, na altura da Rua João Carlos Mallet, no sentido Marginal Pinheiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento foi às 5h e a vítima, uma mulher de 60 anos, foi socorrida pela ambulância do convênio privado Prevent Senior.

E no cruzamento da Avenida Interlagos com a Rua Monsenhor de Freitas, um carro capotou após se envolver em uma colisão por volta das 5h. Houve bloqueio total da pista sentido centro, mas os agentes da CET estiveram na área indicando o desvio dos carros pela rua Monsenhor de Freitas. Por volta das 7h30, a pista já estava liberada.