Até 31 de agosto, o Atrium Shopping, em Santo André, apresenta a exposição “Arte Urbana”, com obras do artista William Pimentel. A mostra reúne trabalhos em diferentes dimensões e técnicas, e também destaca o stencil, uma das principais expressões da arte urbana, juntamente com o grafite.

Enquanto no grafite o desenho é feito diretamente sobre a superfície (muros e paredes), o stencil utiliza máscaras confeccionadas em papel ou acetato que, superpostas e com o uso de diferentes cores, formam imagens elaboradas e muitas vezes bastante realistas. Atualmente, o stencil representa a maior vertente da produção artística de William. Suas pinturas trazem elementos relacionados à cultura urbana.

William Pimentel começou a se interessar pela arte urbana em 2008. Produziu seus primeiros trabalhos com a técnica do stencil, escolhendo muros e prédios abandonados nos quais fosse possível fazer interferências artísticas. Em 2010 concluiu um curso de fotografia e a partir daí agregou esta linguagem ao trabalho, usando as imagens que produz como ponto de partida para o stencil.

Serviço

Data: até 31 de agosto

Local: Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André – Piso 1, próximo à Di Gaspi.