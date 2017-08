Ticiana Villas Boas não renova contrato com SBT

Ticiana Villas Boas está oficialmente fora do quadro de funcionários do SBT. A apresentadora do Bake Off e do BBQ Brasil não renovou o contrato com a emissora, que terminou em julho.

Segundo o SBT, a escolha foi totalmente da própria Ticiana. Em maio, Ticiana anunciou seu afastamento da emissora, pouco após seu marido, Joesley Batista, ter feito uma delação à Polícia Federal relatando propinas do Governo à JBS.

O Bake off Brasil será apresentado por Carol Fiorentino e o BBQ terá Chris Flores no comando. Os dois realities vão estrear neste mês.