A Faculdade de Direito de São Bernardo, com a missão de reciclar e capacitar alunos e profissionais do setor, oferecerá, entre os meses de agosto e dezembro, cursos de extensão universitária sobre diversos temas multidisciplinares e atuais. As aulas serão ministradas nos períodos da manhã e noite.

Os cursos são organizados pela coordenação da pós-graduação e destinados aos alunos do 4º e 5º semestre de Direito, profissionais do segmento jurídico e de áreas correlatas. Entre os temas que serão trabalhados, estão: “Argumentação e escrita”; “Temáticas Tributárias”; “Cenário atual e seus impactos jurídicos”; ” Novas ferramentas para uma atuação profissional eficiente”; “Temas Contemporâneos” e “Temáticas processuais”.

A grade completa dos cursos e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da instituição: www.direitosbc.br. Vagas limitadas.