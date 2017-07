Os uniformes escolares da Prefeitura de Mauá começam a ser entregues neste sábado (29/07). Mais de 19 mil alunos serão beneficiados pela medida e receberão kits completos que incluem tênis, roupa de inverno e verão. Todos os alunos deverão receber os uniformes até o dia 20 de agosto.

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, participará da entrega, que acontece neste fim de semana em três escolas da rede municipal, no Parque São Vicente, no Jardim Santa Lídia e no Jardim Itaussu.

O kit que será entregue a partir de amanhã (29) conta com uniforme completo – uma bermuda, uma calça, uma jaqueta, uma camiseta regata, uma camisa manga longa, três camisetas manga curta, três pares de meias e tênis. Esta ata de registro de preços garante também os uniformes para o início das aulas de 2018.

Alunos que receberão os uniformes neste fim de semana:

9h – Escola Municipal José Rezende da Silva

Rua Pedro de Toledo, 363, Parque São Vicente

11h – Escola Municipal Márcia Regina Abraham

Rua Cezário Parmegiane, 310, Jardim Santa Lídia

12h – Escola Municipal João Rodrigues Ferreira

Estrada do Regalado, 81, Jardim Itaussu