Embalado pelas últimas vitórias conquistadas contra Água Santa e Portuguesa, o São Caetano volta a campo pela Copa Paulista neste sábado (29/07), às 16h. Na oportunidade, o time enfrenta o Nacional no Anacleto Campanella, pela sexta rodada da Copa Paulista.

Com nove pontos conquistados e na vice-liderança do Grupo 3, o Azulão pode chegar à liderança neste fim de semana. Para isso, precisa vencer o clube da capital e torcer por tropeço da Lusa – com um ponto a mais na classificação – diante do Taubaté.

Retrospecto

São Caetano e Nacional já se enfrentaram em 12 oportunidades por competições oficiais. A vantagem é do Pequeno Gigante com seis triunfos contra três do adversário; outros três compromissos terminaram empatados.

No último encontro entre as equipes, o Azulão ganhou por 1 a 0. Em duelo válido pela Copa Paulista do ano passado, Naôh fez o único gol do embate disputado no próprio Anacleto Campanella. “A nossa chave é complicada, todos os times mantiveram a base. O Nacional é exemplo desta situação também, pois teve o acesso da Série A-3 e proporcionará um jogo difícil. Precisamos ter atenção, mesmo jogando em casa. Será necessário ter determinação tanto na hora de defender quanto na de atacar. Isso é o que procuramos fazer. As últimas vitórias nos motivaram e o objetivo é classificar entre os quatro. Vamos nos esforçar por esta meta”, afirmou o técnico Luís Carlos Martins.

Sem desfalque por suspensão para o compromisso deste sábado, o São Caetano terá à disposição o volante Esley. O jogador cumpriu suspensão automática na rodada passada da Copa Paulista.