No episódio desta quinta-feira (27), de Os Dias Eram Assim, Vitor se enfurece e culpa Ive pelo flagra de Alice. Vera tenta acabar com a briga entre Gustavo e Renato. Monique discute com Kiki por destratar Domingos. Cora se preocupa com o desespero de Vitor e decide procurar Alice. Sandoval vê Vitor pegar uma caixa de remédios de Kiki. Natália percebe que está sendo observada. Monique tenta disfarçar o incômodo ao saber que Maria irá morar com Toni. Vera e Ernesto se beijam. Rudá visita Leon. Gustavo grava a música que compôs. Vera e Ernesto se amam. Vitor pede para sair com Alice. Vera se surpreende ao saber que Ernesto é militar. Amaral descobre sobre o seminário que acontecerá na faculdade e fica furioso. Gustavo entrega a Rimena a fita com a música que gravou. Vitor dopa Alice. Valentim pede para brincar com Renato. Vitor leva Alice, desacordada, para um motel.