O Ambulatório de Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) promove, no próximo domingo (30), uma ação beneficente para arrecadar fundos destinados ao tratamento de crianças com câncer na unidade. Trata-se do “Encontro de Carros Modificados”, organizado em parceria com o Grupo Estilo Brazuka, criado há seis anos por 16 amigos do ABC apaixonados por carros. O evento será no estacionamento da FMABC, na Avenida Lauro Gomes, 2.000, em Santo André, das 8h às 14h. O ingresso para expor os veículos é de R$ 20. Pedestres não pagam.

Para participar do evento é necessário ter carro antigo ou com alguma modificação, como: suspensão de competição, turbo ou ser equipado com rodas e som de alta potência, entre outras. O evento criado no Facebook já soma 230 confirmações de presença e pode ser acessado pelo nome “Mega Encontro Estilo Brazuka”.

“Fomos procurados pelo pessoal da Estilo Brazuka, que já conhecia o local e achou adequado para promover o evento e apoiar a causa. Temos 550 vagas demarcadas no estacionamento e nossa expectativa é ocupar ao menos metade do espaço”, disse Rosiane Figueiredo, do setor de captação de recursos do Ambulatório. No local também terão opções gastronômicas estilo food truck e estandes com lojas de acessórios automotivos.

O Ambulatório de Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC foi inaugurado no ano 2000 e integra a área assistencial da disciplina de Oncologia e Hematologia da FMABC. O serviço realiza uma média de 200 consultas mensais e conta com cerca de 30 crianças em quimioterapia ambulatorial. O serviço recebe pacientes de todo o país e é 100% gratuito, via Sistema Único de Saúde (SUS).