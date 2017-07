Ataque de homem armado com serra elétrica deixa 5 feridos na Suíça

A polícia de Schaffhausen, na Suíça, fechou o centro da cidade depois que um homem atacou diversas pessoas. Agentes descartaram que o incidente seja um ato terrorista, mas descrevem o incidente, até o momento, como “situação especial”. Informações preliminares apontam para 5 feridos, 2 deles em estado grave.

Armado supostamente com uma serra elétrica, o suspeito passou a ser alvo de uma importante mobilização de policiais da região. Diversas ambulâncias e um helicóptero foram enviados ao local, no nordeste da Suíça e na fronteira com a Alemanha, mas o suspeito conseguiu fugir do local do ataque.

A polícia de Schaffhausen confirmou que recebeu um alerta de que um homem com uma “serra elétrica” entrou em um edifício de escritórios. O suspeito foi descrito como uma pessoa do sexo masculino de 1,90 m que poderia ter chegado ao local com um carro branco.

Agentes confirmaram que uma operação está sendo conduzida para capturar o suspeito, que continua em liberdade. Moradores e comerciantes da zona central da cidade de apenas 36 mil pessoas foram ordenados a deixar o local.

A polícia ainda não deu informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos. Mas todos foram encaminhados a um hospital. Segundo um jornal local, ao menos um homem foi atingido na cabeça e atendido por dois policiais.

Sem histórico de ataques terroristas, os suíços adotaram cautela para descrever o caso e apenas indicam que as investigações ainda estão sendo realizadas. Neste momento, o centro da cidade continua fechado.