O Ultrassônico, banda do ABC, aposta no rock and roll com pitadas de hard rock e punk rock. O grupo lança o clipe da música Nada a Perder, que teve produção de Lampadinha e direção de Paulo Anhaia que, entre outras bandas, já trabalharam com Charlie Brown Jr, CPM 22 e Titãs. O videoclipe é o primeiro single do próximo álbum que está programado para o primeiro semestre de 2018.