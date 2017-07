No dia 22 de agosto (sábado), a Faculdade de Engenharia do Centro Universitário Fundação Santo André realizará a Faculdade Aberta. Nele, estudantes do Ensino Médio receberão palestras sobre os cursos de Engenharia, farão mini-cursos e visitas guiadas pela instituição. O evento é gratuito e aberto à comunidade.

Mais informações e inscrições: https://goo.gl/WGtpUE