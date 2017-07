A intensa massa de ar polar que esteve sobre o País nesta semana está se afastando em direção ao oceano. Como consequência, as temperaturas aumentam já partir desta quinta-feira, 20, quando o sol começa a prevalecer em todo o território nacional. Em São Paulo, enquanto a máxima registrada na quarta-feira foi 13,8ºC, a previsão para esta quinta é que a temperatura máxima seja de 21ºC.

Cidades da Região Sul, sobretudo no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, amanheceram com temperaturas baixas, como aconteceu em Bom Jardim da Serra, SC. O município chegou a registrar -8,4ºC na madrugada de quarta-feira, mas hoje marcou -6,7ºC, segundo medições do Epagri/Ciram. Pela manhã a temperatura estava entre 4ºC e 12ºC.

Na Região ainda podem ocorrer geadas, mas em grau de intensidade menor que as observadas entre terça e quarta-feira. Não há mais expectativa de novos recordes de temperaturas mínimas.

No sudeste, a cidade do Rio de Janeiro ainda pode viver sua madrugada mais fria do ano, que deve ficar em torno dos 12ºC. A capital carioca teve, ontem, sua tarde mais fria de 2017: 18,8ºC no bairro de Santa Cruz, na zona oeste, segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet). A manhã em São Paulo está ensoladara e com céu limpo, com temperatura em torno dos 15ºC. No Estado do Espírito Santo, a menor temperatura registrada pelo Inmet foi 11,9ºC, na cidade de Santa Teresa.

Segundo informações dadas pelo Climatempo, no nordeste estão previstas temperaturas maiores, apesar de muitas chuvas, principalmente em Pernambuco.