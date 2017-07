Sesc Santo André tem programação cultural no Festival de Inverno de Paranapiacaba

Durante a 17ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba (22, 23, 29 e 30/07), a vila inglesa também receberá uma espécie de ocupação cultural promovido pelo Sesc Santo André. A programação, que irá ocupar o Clube União Lyra Serrano, propõe um diálogo com a vila. As atrações vão desde shows, concertos, espetáculos teatrais, circenses e de dança a intervenções e oficinas que convidam o público a olhar e interagir.

Dividida nos segmentos de oficinas, intervenções e shows, a programação é gratuita e voltada para todos os público e idades. As atividades desenvolvidas nas oficinas, das 12h às 16h, estimulam a criação coletiva, como bombardeios de fios, flâmulas e aplicação de estêncil. Já as intervenções possuem linguagens variadas e valorizam a experiência e a convivência entre artistas e visitantes.

Entre os destaques musicais estão shows, programados para às 18h, que irão mostrar diferentes interpretações de clássicos do jazz, folk, soul e blues. Os ingressos precisam ser retirados com uma hora de antecedência.

Mais informações sobre as apresentações podem ser encontradas em http://www.sescsp.org.br/ santoandre.

Serviço

Data: 22, 23, 29 e 30 de julho

Horário: 12 às 16h. Shows após às 18h

Local: Clube União Lyra Serrano – Av. Antonio Olyntho – Paranapiacaba, Santo André.