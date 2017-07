Na semana passada, o americano Mark Freeley estava em uma praia de Suffolk, em Nova York, Estados Unidos, junto ao seu cachorro Storm. Em determinado momento, o cachorro quis entrar na água e, quando estava lá, encontrou algo: era um filhote de veado que estava se afogando.

“Storm, traga-me aqui”, gritou Mark, e Storm arrastou o veado até à areia, salvando sua vida. O momento foi filmado e compartilhado no Facebook, e já conquistou mais de 95 mil compartilhamentos.

No vídeo, o cachorro tenta reanimar o veado. Ao ver que o filhote está respirando, Mark diz ao seu cachorro: “Storm, deixe-o, ele está bem”, e o vídeo acaba aí. Porém, minutos depois, o filhote ficou assustado com o cachorro e o homem e correu de volta para a água, de acordo com a ONG Strong Island Animal Rescue League, que atua no local.

Erica Kutzing, representante da ONG, contou ao The Washington Post que o filhote ficou “completamente desorientado” e voltou para o mar. “Tentamos encorajar Storm a voltar para a água, mas o veado estava tão longe que não conseguimos vê-lo”, disse Erica. Então Frank Floridia, um voluntário da ONG, entrou na água imediatamente e resgatou o filhote pela segunda vez. “Era uma situação de vida ou morte. Eu não tinha muita escolha. Se eu não tivesse entrado na água, o veado teria morrido”, contou Floridia.

No Facebook, a Strong Island Animal Rescue League agradeceu aos envolvidos no resgate e revelou que o veado está bem.