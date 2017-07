Fundo de Solidariedade de São Bernardo fecha acordo com Bombril

A presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Bernardo, Carla Morando, e o presidente da Bombril, Luiz Gustavo Silva, selaram um acordo entre empresa pública e privada na segunda-feira (17/07). Um dos programas acordados será o “Adote uma Entidade”, na qual a empresa doará os produtos de higiene e limpeza para uma instituição beneficente, ainda não definida.

Durante o encontro, Carla Morando falou sobre os desafios de presidir o Fundo, da necessidade em baixar o alto índice de munícipes em vulnerabilidade social e do envolvimento do setor privado nesta missão. “A ideia é realmente unir forças e oferecer cursos de qualificação de mão de obra, gerar mais empregos, distribuir melhor a renda e utilizar os projetos do FSS como ferramentas neste trabalho”, disse a presidente.

O presidente Luiz Gustavo Silva demonstrou-se favorável à aproximação entre o poder público e o setor privado de São Bernardo. “Temos muitos objetivos em comum, principalmente, de estarmos mais próximos da comunidade e desenvolvermos, juntos, projetos sociais”, avaliou.