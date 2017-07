De 20 a 30 de julho será possível conferir novidade na Santiago Bakery de Moema e São Caetano. Em celebração ao Dia Nacional do Cheesecake, nos Estados Unidos, a empresa inova e traz o melhor do sabor desta iguaria que conquistou o coração e o paladar dos brasileiros. No cardápio é possível consumir o tradicional, que é a de frutas vermelhas, mas o confeiteiro do espaço colocou a criação em evidência e trouxe três novos gostinhos para deixar qualquer um apaixonado, como chocolate branco, brownie com oreo e red velvet.

Perfil da Santiago: A marca nasceu do conceito de união entre sabor, manufatura e excelência. Criada pela empresária andreense Alessandra Santiago, que por vezes viajou o mundo em busca de informações sobre o universo gastronômico, a loja traz em todos os produtos um toque de criatividade e delicadeza que conquista aos paladares mais exigentes. Em agosto de 2016 inaugurou a unidade Moema, e em junho de 2017, a de São Caetano. Em breve, novidades em abertura de lojas serão divulgados.

Origem da cheesecake: Apesar de ser uma sobremesa muito consumida pelos americanos, a primeira versão da cheesecake surgiu na Grécia Antiga, onde foi servida nos Jogos Olímpicos na Ilha de Delos, em 776 a.C. Diversos registros e receitas fazem uma descrição do que parece ser uma cheesecake, mas sua forma mais aproximada da atual surgiu nas delicatessens, nos Estados Unidos comandadas por judeus, especialmente em Nova York.

A versão moderna surgiu em meados de 1880, quando a Empire Cheese Company lançou seu cream cheese industrializado. Um dos primeiros restaurantes a usar o produto numa cheesecake foi o Reuben’s Restaurant, em Nova York, em 1928.

Impossível determinar qual é a autêntica cheesecake americana – algumas versões levam queijo cottage e são bem tradicionais, algumas versões não vão ao forno, outras levam base de biscoito triturado com manteiga. Em comum, todas têm o recheio que mistura cream cheese, ovos e açúcar, além de um toque de limão ou laranja que confere acidez. Por cima, pode ser coberta com geleia, calda de frutas, chocolate ou doce de leite.

Um bolo de queijo, na tradução literal, mas no bom português uma torta com massa e recheio cremoso feito de cream cheese. Muito admirado pelos americanos, mas reinventado em dezenas de receitas.

Serviço: Santiago Bakery Moema

Endereço: rua das Gaivotas, 544, bairro Moema, SP

Horário: segunda a sábado, das 8 às 20 horas.

Santiago Bakery São Caetano

Endereço: ParkShopping, Espaço Cerâmica – Piso São Paulo

Horário: segunda a segunda das 10h30 às 22h30 – feriados e domingo: 13 às 20 horas