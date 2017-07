Mercado de petróleo monitora ameaça de Trump de impor sanções contra Venezuela

Os investidores do mercado de petróleo acompanham com atenção o quadro na Venezuela, integrante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar no fim da segunda-feira emitir sanções adicionais contra Caracas se o governo levar adiante seu plano de mudar a Constituição.

Neste ano, o governo Trump já impôs sanções econômicas contra a Venezuela na Suprema Corte, mas dessa vez analistas dizem que membros da estatal PDVSA podem ser alvos, ou mesmo um corte nas compras de petróleo, cruciais para a Venezuela.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por sua vez, reiterou na sexta-feira a esperança de uma reunião com Trump. “Digam ao presidente Donald Trump que nós estamos abertos a novas negociações”, teria dito Maduro a um executivo do setor de petróleo de Oklahoma em Caracas, durante evento para assinatura de um contrato no setor de serviços em campos petrolíferos. Fonte: Dow Jones Newswires.