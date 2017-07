A exposição Mulheres que Somos está desde o dia 1 de julho nas paredes do SESC São Caetano. A ação é resultado de encontros que aconteceram por meio da oficina Fotografia e Gênero: O que é ser mulher?, realizada e conduzida pela fotógrafa, atriz e jornalista Tatit Brandão (da Cia Janela do Coletivo).

A fotografia foi o fio condutor para rodas de conversa sobre gênero, preconceito, imagem percebida do feminino, sobre tornar-se mulher e as referências individuais de mulheres que, ao longo da história, abriram caminhos através da música, da literatura, das artes plásticas, da fotografia, da tecnologia e demais ciências. As 10 mulheres projetadas são as que habitam o imaginário coletivo e inspiram mulheres diariamente pela ousadia de suas artes, pela coragem de lutar por suas verdades e por terem se tornado as mulheres que são.

Entre as mulheres inspiradoras que estão sendo homenageadas, ao lado de Ada Lovelace, Olga Benário, Madonna, entre outras, está Tânia Turcato, a artista plástica mais colorida da cidade de São Caetano.