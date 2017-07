O Núcleo de Convivência Menino Jesus promove no domingo (23/7), das 12h às 16h, a tradicional feijoada beneficente na rua Justino Paixão, 45 – Jardim São Caetano. Os convites custam R$50 com direito a feijoada completa servida em sistema self-service com carnes separadas, incluso mesa de patê com aperitivos (batidas), sorvete de sobremesa e chá da tarde ao som de música ao vivo. Também haverá atrações para crianças.

O evento terá renda arrecadada para manutenção do Programa Socioeducativo da Entidade. O Núcleo de Convivência Menino Jesus é uma ONG beneficente que tem por finalidade prestar atendimento assistencial à pessoas em vulnerabilidade social em especial crianças e adolescentes com ministração de programa socioeducativo, ações de natureza cultural, esportiva, e profissionalizante em meio aberto, de acordo com legislação vigente. A missão é contribuir para o desenvolvimento da criança, adolescente e jovens, atendendo as necessidades específicas e potencialidades.

A feijoada é promovida pelo corpo de funcionários e voluntários da instituição. Informações e convites: (11) 4238-7979 ou pelo site: www.nucleomeninojesus.org.br.