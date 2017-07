Após pedido do prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Orlando Morando (PSDB), o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciou neste sábado (15), o nome do secretário adjunto de Prefeituras Regionais, Fábio Lepique, para representar a Capital na entidade regional. O representante ficará disponível para a função a partir da próxima semana.

“Nós fomos rápidos nessa escolha e o Lepique vai trabalhar para este grupo a partir da próxima segunda (17)”, disse Dória. “São Paulo tem divisa com São Bernardo, Santo André, Diadema, então está ligada plenamente a nossa região. As coisas que acontecem em São Paulo refletem aqui no ABC, por isso temos que ter um representante da Capital no Consórcio”, explicou Morando.

Assim, além de seis dos sete prefeitos da região – a exceção é Lauro Michels (PV), de Diadema, a entidade passa a fixar mais dois acentos, um para a Capital e um para o Governo do Estado, esse já ocupado desde fevereiro por Edmur Mesquita, subsecretário de Assuntos Metropolitanos. Foi feito um convite para que o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, também enviasse um representante, mas até o momento nenhum nome foi indicado.

Zeladoria

Neste sábado, Dória e Morando realizaram uma ação conjunta em ruas da divisa entre os dois municípios na área de zeladoria com a pintura de prédios públicos, canteiros, programas de tapa buraco e outras ações. Segundo o prefeito de São Bernardo, o município completou 300 ações do programa ‘Nova São Bernardo’ em conjunto com a lei ‘Cidade Limpa’ (antipichação). No caso da Capital, essa foi a 29ª ação do programa ‘Cidade Linda’.

Os dois chefes de Executivo realizaram a pintura da parede de um zoológico e plantaram mudas em um canteiro central que marca a divisa entre os bairros Taboão (São Bernardo) e Jardim São Silvério (São Paulo). A intenção do governo Dória é que tal ato também seja realizado nas demais divisas. Não existem datas para ações em conjunto com outras cidades do ABC.