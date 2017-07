Pezão anuncia licença médica de uma semana

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), anunciou nesta sexta-feira, 14, que irá tirar uma semana de licença médica, a partir do próximo domingo. Durante esse período, o vice-governador Francisco Dornelles ficará à frente do governo estadual.

A saída temporária do governador acontece em meio às negociações com a União para obter uma ajuda financeira que alivie a crise do Rio.

Em nota, Pezão explica que a licença ocorre em decorrência de problemas de saúde relacionados ao seu quadro metabólico (descompensação do diabetes, aumento de peso, entre outros). No ano passado, o governador chegou a ficar fora de cena por seis meses por conta do tratamento de um câncer.