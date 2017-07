O grupo curitibano A Banda Mais Bonita da Cidade, formado em 2009, estará no Sesc Santo André, neste sábado (15), com apresentação do terceiro trabalho, De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo. No novo álbum, o quinteto, formado por Uyara Torrente (voz), Luís Bourscheidt (bateria), Marano (baixo), Vinícius Nisi (teclados) e Thiago Ramalho (guitarra), traz releituras como as faixas Trovoa, de Maurício Pereira; A Dois, de Los Porongas, Bandarra e Tibério Azul; e Ela e o Dela e Souvenir, ambas de Ian Ramil. Ingressos R$ 20 e R$ 6 (associado). Telefone: 4469-1200.