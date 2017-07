Deputados tucanos da CCJ rejeitam parecer de Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

A escolha do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) como novo relator da denúncia contra o presidente Michel Temer expôs a divisão na bancada tucana que integra a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Após Abi-Ackel ler seu parecer, em que recomenda a rejeição do pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o peemedebista, o deputado Silvio Torres (PSDB-SP) pediu a palavra para discordar dos argumentos do colega de partido.

“Quero registrar que esse parecer não representa os votos de cinco deputados do PSDB”, disse Torres. Dos sete tucanos titulares na CCJ, cinco deles votaram a favor do parecer do primeiro relator, o deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que havia recomendado o prosseguimento do pedido da PGR.