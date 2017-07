Em pleno século XXI, o cuidado com o meio ambiente e a preocupação com a melhoria do planeta não são apenas assuntos para ativistas dos direitos ecológicos. A busca pelo equilíbrio da natureza reflete no bem-estar e na saúde de nossas vidas. Uma das principais fontes de energia para o corpo humano, a alimentação é vista como necessidade, mas principalmente como o momento do cuidado de si, do prazer e do contato mais próximo com o mundo que nos rodeia.

A partir do dia 19 de julho, essa preocupação passa a ser um dos principais temas do projeto Sabor sem Desperdício, com a chef Fernanda Quatrocchi, formada em gastronomia pela FMU-SP e proprietária do Atelier Fegourmet. Com programação de cinco oficinas culinárias avulsas, que vão até 22 de novembro, na unidade Sesc Santo André, dicas e receitas, na busca de uma alimentação saudável, tendo como objetivo o aproveitamento integral dos alimentos.

O ato de cozinhar torna-se, durante as aulas, prazeroso e criativo. Muito mais que separar legumes, verduras, frutas e hortaliças, que compõem a mesa em nosso cotidiano, na preparação de deliciosas receitas, o projeto “Sabor sem Desperdício”, busca educar o olhar para a redução do desperdício de alimentos.

Emoficinasbaseadas no livro “Sabor sem Desperdício”, Fernanda Quatrocchi prepara receitas,mostrando passo a passo, com técnicas de culinária diferenciadas , utilizando as partes dos alimentos, como cascas, sementes e talos, consideradas não convencionais e que antes eram jogados no lixo, mas que possuem grande valor nutricional. Cada aula é finalizada com sugestões em como deixar os pratos mais belos e atraentes para o consumo individual ou familiar.

Para se inscrever, basta comparecer à Central de Atendimento da unidade Sesc Santo André.

SERVIÇO:

Inscrições até 22 de novembro, mediante pagamento na Central de atendimentos da unidade Sesc Santo André.

Ingresso:R$ 17,00 (inteira), R$ 8,50 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante), R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes). Venda limitada a 6 ingressos por pessoa ou CPF.

Horário: das 14h30min às 16h30min

Local: Sala de Multiplo Uso

Aula I

19/07/2017

Inscrições: a partir de 04/07

Aula II

16/08/2017

Inscrições: a partir de 01/08

Aula III

20/09/2017

Inscrições:a partir de 05/09

Aula IV

25/10/2017

Inscrições: a partir de 10/10

Aula V

22/11/2017

Inscrições:a partir de 07/11

Não recomendado para menores de 18 anos.

Sesc Santo André– rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone: (11) 4469-1200

Estacionamento (vagas limitadas): Credencial Plena – R$ 5 (R$ 1,50 por hora adicional)| Outros – R$ 10 (R$ 2,50 por hora adicional)

