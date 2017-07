No Flamengo, Damião nega rivalidade, mas diz ter ‘sorte’ contra o Grêmio

Cria da base do Internacional, Leandro Damião vai reencontrar nesta quinta-feira o rival Grêmio. Defendendo hoje a camisa do Flamengo, o atacante garante não haver rivalidade contra o time gaúcho. Mas lembrou que costuma ter “sorte” nestes encontros. O duelo será disputado no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

“Sempre tive um pouco de sorte em fazer muitos gols no Grêmio, mas não tenho nenhuma rivalidade com eles. Tenho amigos lá também. Espero que amanhã possa continuar tendo essa sorte”, disse Damião, nesta quarta-feira.

Flamengo e Grêmio entrarão em campo nesta quinta na briga direta pela vice-liderança do Brasileirão. O time carioca é o atual segundo colocado, com 23 pontos, um a mais que o rival gaúcho.

“Com certeza é um jogo muito difícil”, previu Damião. “Eles têm feito bons jogos e o técnico Zé Ricardo vem estudando a equipe deles. Gosto de ver futebol e também tenho acompanhado, já conheço o Grêmio há muito tempo. Espero que o fator casa possa nos ajudar, que o torcedor nos empurre como tem feito na nossa casa.”

Damião vem sendo opção no banco de reservas de Zé Ricardo. Mas terá a chance de ser titular nesta quinta. Isso porque o peruano Paolo Guerrero vai cumprir suspensão. “Infelizmente o Paolo tomou amarelo. É um grande jogador, que tem nos ajudado muito, mas também estou aqui para ajudar. Sempre falei, desde a assinatura do meu contrato, que daria o máximo pelo Flamengo, tanto nos jogos, quanto nos treinamentos. Para todo jogador é difícil ficar sem atuar, mas estou aqui para ajudar”, declarou o atacante rubro-negro.

Outra opção é Geuvânio, que foi regularizado na CBF nesta quinta e, em tese, já pode estrear com a camisa do Flamengo. O reforço, que pode formar dupla com Damião, já é velho conhecido do companheiro.

“Ele é um grande amigo meu, desde a época de Santos. É um grande jogador e uma grande pessoa também. Está muito feliz pelo nascimento do filho Bernardo. Nosso grupo também ajuda bastante. Abraçam os recém-chegados de uma maneira que o jogador se sente em casa. Ele está pronto para jogar e isso vai depender do Zé”, disse Damião.